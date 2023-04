Aktuell Land

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und stirbt

Ein Motorradfahrer ist auf der B34 bei Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) von seiner Maschine gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der 26-Jährige sei am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Höhe des Ortsteils Wallbach von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er starb demnach noch an der Unfallstelle. Die B34 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Weitere Details waren nicht bekannt.