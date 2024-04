Aktuell Land

Motorradfahrer in Kurve von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße im Schwarzwald-Baar-Kreis frontal von einem Auto erfasst und dadurch schwer verletzt worden. Der 28-jährige Autofahrer sei bei Triberg im Schwarzwald in einer Kurve zu weit links und damit auf der Gegenspur gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kurve sei wegen der Hanglage nur bedingt einsehbar gewesen. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Biker in ein Krankenhaus. Der leicht verletzte Autofahrer wurde ambulant versorgt. Die B33 war kurzzeitig gesperrt.