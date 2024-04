Aktuell Land

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Bei einem Motorradunfall im Rems-Murr-Kreis sind zwei Männer und eine Frau am Samstagnachmittag verletzt worden. Ein 21-Jähriger hatte aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei auf der Kreisstraße bei Spiegelberg mit entgegenkommenden Motorrädern zusammengestoßen. Der 21-Jährige sowie ein 29-jähriger Fahrer wurden demnach schwer verletzt, eine 20-jährige Motorradfahrerin leicht. Die Ermittlungen dauerten an.