Motorradfahrer gerät auf Gegenspur: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf der Gegenspur einer Bundesstraße im Enzkreis mit einem Wagen zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Wieso der 25-Jährige in der Kurve bei Mühlacker auf die Gegenfahrbahn geriet, sei bisher ungeklärt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde nach dem Unfall am späten Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die B10 war für knapp drei Stunden komplett gesperrt.