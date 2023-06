Aktuell Land

Motorradfahrer flieht und versucht Beamten zu treten

Ein Motorradfahrer ist mit geschätzten 100 Stundenkilometern vor der Polizei in Karlsruhe geflohen - und hat am Ende versucht, einen Beamten zu treten. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sah eine Motorradstreife den 24-Jährigen am Dienstag mit hohem Tempo rechts überholen. Bei der anschließenden Fluchtfahrt fuhr der 24-Jährige unter anderem über mehrere rote Ampeln. Zudem erfasste er beim Einbiegen in eine Straße beinahe eine Fußgängerin.