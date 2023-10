Aktuell Land

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 295 nahe Renningen (Kreis Böblingen) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 52-Jährige am Freitagabend auf der B295 in Richtung Renningen unterwegs, als ein Autofahrer links auf die B295 einbog und ihm dabei die Vorfahrt nahm.