Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag im Landkreis Lörrach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit anderen Motorradfahrern in Kleines Wiesental auf der Landesstraße 139, als er wohl wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand demnach ein Schaden von mehreren Tausend Euro.