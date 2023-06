Aktuell Land

Motorradfahrer bei Unfall auf B28 schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf seiner Maschine auf der Bundesstraße 28 bei Ulm mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 46 Jahre alte Autofahrer hatte in der Nacht auf der Straße umkehren wollen und fuhr quer über die Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem verbotenen Wendemanöver übersah er demnach das von hinten kommende Motorrad. Die Einsatzkräfte brachten den 47 Jahre alten schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die B28 für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen.