Motorrad-WM in Italien: Tulovic stürzt bei hohem Tempo

Ayumu Sasaki (r) aus Japan von Team Liqui Moly Husqvarna in Aktion.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Punkte wären für Tulovic aber auch ohne den Zwischenfall in der finalen Runde nicht drin gewesen. Von Startplatz 24 aus fuhr der Deutsche das gesamte Rennen außerhalb der Top 15. Im Gesamtklassement wird Tulovic nach zwölf Renn-Wochenenden auf der 21. Position geführt. Der Sieg im Rennen der Moto2-Klasse ging an den Spanier Pedro Acosta, der damit die Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen konnte.

Das Rennen der MotoGP entschied der Spanier Jorge Martin für sich. Der Ducati-Pilot gewann bereits das Sprintrennen am Samstagnachmittag, nachdem er sich im Qualifying die Pole-Position gesichert hatte. Damit stellte Martin die Maximalpunktzahl sicher und verringerte den Rückstand im Gesamtklassement auf den Italiener Francesco Bagnaia (Ducati), der das Rennen der Königsklasse hinter Landsmann Marco Bezzecchi (Ducati) auf dem dritten Platz beendete.