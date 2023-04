Aktuell Land

Motorräder und Autos brennen in Tiefgarage

Ein Feuer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Ostrach (Landkreis Sigmaringen) hat einen Schaden zwischen 100.000 und 200.000 Euro verursacht. Zwei Autos und vier Motorräder standen dort am frühen Donnerstagmorgen komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Vier weitere Fahrzeuge wurden demnach ebenfalls durch den Brand beschädigt.