Motorjacht brennt auf dem Rhein: Zwölf Personen gerettet

Ein Brand im Motorraum einer Jacht hat am Sonntagabend auf dem Rhein bei Mannheim einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwölf Personen an Bord konnten dabei unverletzt mit Booten gerettet werden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Demnach befand sich die etwa 15 Meter lange Motorjacht beim Brandausbruch im Rheinstrom auf baden-württembergischer Seite.