Moto2-Rennen: Zehnter Platz für Motorrad-Pilot Tulovic

Der deutsche Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat das beste Ergebnis in seiner Karriere in der Weltmeisterschaft eingefahren. Beim Moto2-Rennen im österreichischen Spielberg belegte der 23-Jährige am Sonntag den zehnten Platz. Dabei profitierte der Eberbacher auch von Stürzen einiger Konkurrenten. Den Sieg sicherte sich Celestino Vietti.