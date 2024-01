Aktuell Land

Moschee mit rechtsextremen Symbolen beschmiert

Die Außenwand einer Moschee in Mössingen (Landkreis Tübingen) ist mit rechtsextremen Symbolen beschmiert worden. Die Polizei bestätigte am Montag, dass sich der Vorfall am Mittwoch ereignet hatte. Zuvor hatte der »Südkurier« berichtet.