Mordanklage gegen 63-Jährigen nach Attacke

Bitte aktivieren Sie Javascript

Er habe seinen Opfern aufgelauert und sich mit dem Angriff rächen wollen, weil die Tochter sich kurz zuvor von ihm getrennt hatte, wie es weiter hieß. Die Tochter wurde schwerst verletzt, die 59 Jahre alte Mutter starb noch am Tattag.

Nach dem Angriff flüchtete der Beschuldigte in seinem Auto und wurde wenig später auf einem Autobahn-Parkplatz bei Achern (Ortenaukreis) festgenommen. Nach früheren Angaben der Polizei war der Deutsche bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Auch war dem Mann eigentlich verboten gewesen, sich nach der Trennung der Tochter zu nähern. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung der Polizei vom 12. Januar zu der Tat