Modellballone heben trotz schlechteren Wetters erneut ab

Nach einem Weltrekordversuch am Freitagabend sind auch am Samstag in Ludwigsburg wieder Modellballone abgehoben - wenn auch weniger als am Vortag. Wetterbedingt sei man Samstag eingeschränkt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Das Hauptproblem sei der Wind, zudem regnete es am Mittag in Ludwigsburg zeitweise.