Model Stefanie Giesinger ist Fan von Handball-Torwart Späth

Stefanie Giesinger, Schauspielerin, kommt zum Glamour »Women of the Year«-Award im Fotografiska Museum.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger ist ein großer Fan von David Späth und drückt dem Handball-Nationaltorwart bei der Heim-EM fest die Daumen. »Seinen Erfolg zu sehen, den er sich mit eiserner Disziplin erkämpft hat, macht mich als Cousine unendlich glücklich. Nichts erfüllt mich mehr mit Stolz, als ihn im Tor spielen und gewinnen zu sehen. Da fließt auch schon mal die eine oder andere Träne«, sagte Giesinger dem »Mannheimer Morgen« (Dienstag).

Die 27-Jährige gewann 2014 die neunte Staffel der Castingshow »Germany's Next Topmodel« und ist seither auch im Filmgeschäft tätig. Den sportlichen Werdegang ihres Cousins, der im vergangenen Sommer mit der deutschen U21-Auswahl Weltmeister wurde und bei der Europameisterschaft mit dem DHB-Team am Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in Berlin auf Olympiasieger Frankreich trifft, hat sie dennoch stets intensiv verfolgt.

»Seit ich denken kann, ist Handball seine Leidenschaft, seine Priorität und seine große Liebe«, sagte Giesinger über den Torwart vom Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen und fügte hinzu: »Davids Karriere ist und bleibt siegreich, davon bin ich überzeugt, und ich werde immer einer seiner größten Fans sein.«

Spielplan

deutscher Kader

Gruppen