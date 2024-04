Mittelfeldspieler Burnić bleibt beim Karlsruher SC

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußballprofi Dženis Burnić spielt auch in der kommenden Zweitliga-Saison für den Karlsruher SC. Der zentrale Mittelfeldspieler habe seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert, teilte der KSC am Donnerstag mit. Der 25-jährige Burnić war im vergangenen Sommer vom damaligen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim nach Karlsruhe gewechselt und erzielte für die Badener in bisher 25 Zweitliga-Spielen zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.

»Für uns war es ein ganz wichtiges Anliegen, den Vertrag mit Dženis zu verlängern«, sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis des KSC. »Er ist eine der Konstanten in unserem Kader, die für den anstehenden Umbruch im Sommer sehr wertvoll sein werden.«

