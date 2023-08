Aktuell Land

Mittelfeld-Talent Damar per Leihe von Hoffenheim zu Hannover

U19-Nationalspieler Muhammed Damar wechselt für diese Saison auf Leihbasis von Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim zu Zweitligist Hannover 96. Das gaben beide Clubs am Montag bekannt. Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs von Eintracht Frankfurt zur TSG gekommen. Sechsmal spielte er für die Profis in der Bundesliga, 20 Mal kam er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Damars Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis zum 30. Juni 2026.