Mittäter bei Vergewaltigung in Illerkirchberg abgeschoben

Ein Mittäter des verurteilten Straftäters aus Illerkirchberg ist nach seiner Haftentlassung abgeschoben worden. Der junge Mann musste am 24. Mai vergangenen Jahres in den Irak zurückkehren, wie das zuständige Regierungspräsidium Tübingen am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Er sei wegen Vergewaltigung in drei Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Im Alter von 15 Jahren hatte er 2019 zusammen mit anderen Männern ein 14-jähriges Mädchen in einem Flüchtlingsheim in Illerkirchberg vergewaltigt.