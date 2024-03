Aktuell Land

Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am 28. Juli

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart soll am 28. Juli 2024 stattfinden. Nähere Informationen werden folgen, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Aufgrund der Turbulenzen in der VfB-Vereinsführung könnte die Mitgliederversammlung brisant werden, es könnte auch um eine mögliche Abwahl von Präsident Claus Vogt gehen. Vogt steht zunehmend in der Kritik. Er ist als Aufsichtsratsvorsitzender abgewählt worden, schließt einen Rücktritt als Präsident aber aus.