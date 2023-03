Aktuell Land

Mitgliederschwund in den evangelischen Kirchen geht weiter

Der Mitgliederschwund bei den evangelischen Kirchen im Südwesten hält an. Die Landeskirche Württemberg verlor nach Angaben einer Sprecherin inklusive der Todesfälle mehr als 63.500 Mitglieder. Davon entfielen rund 32.000 auf reine Austritte (Vorjahr: rund 25.500). Die Badische Landeskirche verzeichnete einen Rückgang um mehr als 27.000 Mitglieder. Über 22.000 davon traten aus der Kirche aus - ebenfalls deutlich mehr als im Vorjahr (rund 16.900). Damit kommt die Landeskirche in Württemberg noch auf 1.821.625 Mitglieder und jene in Baden auf 1.035.524 (Stand: 31. Dezember 2022)