Mitglieder des Karlsruher SC wählen Vizepräsident Müller ab

Müller war vom Mitgliederrat, dem Aufsichtsgremium des Vereins, vereinsschädigendes Verhalten vorgeworfen worden. Er soll interne Informationen an die Medien weitergegeben haben. »Dass diese Veranstaltung kein Ruhmesblatt für den Verein ist, ich glaube, darüber sind sich alle einig«, sagte KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze zum Abschluss der über dreieinhalbstündigen Veranstaltung.

Gleich zu Beginn lehnten es Dreiviertel der Mitglieder ab, die Aussprache und Abstimmung über die Abwahl von der Tagungsordnung zu nehmen. Die anschließende Diskussion förderte dann tiefen Gräben unter den Mitgliedern in der Beurteilung der Personalie Müller zutage. Sowohl Siegmund-Schultze als auch der andere Vizepräsident, Günter Pilarsky, betonten dabei, unabhängig vom Ausgang an ihren Ämtern festhalten zu wollen.

Entzündet hatte sich der Streit in den Führungsgremien der Badener an der Freistellung von Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer am 1. April vergangenen Jahres. Müller und Pilarsky hatten damals gegen die Freistellung votiert.