Mitarbeiterin von Grünen-Politiker mit Verletzungen entdeckt

Eine Mitarbeiterin des Grünen-Landtagsabgeordneten Daniel Lede Abal ist am Freitagmittag mit einer Verletzung im Gesicht in dessen Wahlkreisbüro in Tübingen entdeckt worden. Laut Polizei sind Ablauf und Hintergründe des Vorfalls völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen habe sich die Frau alleine in dem im Dachgeschoss eines Ärzte- und Geschäftshauses gelegenen Wahlkreisbüro aufgehalten.