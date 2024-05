Aktuell Land

Mit zerbrochener Flasche attackiert: Haftbefehl

Mit einem abgebrochenen Flaschenhals soll ein 36 Jahre alter Mann einen 21-Jährigen in Mannheim angegriffen und schwer verletzt haben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Den Angaben zufolge hatte der Verdächtige den Mann am vergangenen Donnerstag am Hauptbahnhof angegriffen und mit der zerbrochenen Flasche auf dessen Kopf gezielt.