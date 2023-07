Aktuell Land

Mit Softair-Waffe auf Jugendliche geschossen: Festnahme

Drei junge Männer haben in Tübingen mit einer Softair-Waffe auf zwei Jugendliche geschossen. Die 13- und 14-Jährigen wurden durch den Schuss am Dienstagmittag leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Beamten kamen, sollen die vier mutmaßlichen Täter einen Polizisten angegriffen haben, der ebenfalls leicht verletzt wurde.