Mit kaputten Bremsen: Fahrradfahrer stürzt von Brücke

Ein Fahrradfahrer ist von einer Brücke über dem Freiburger Konrad-Adenauer-Platz mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Grund für den Unfall am Sonntag war, dass die beiden Bremsen am Fahrrad des Mannes nicht funktioniert hatten, wie die Polizei mitteilte.