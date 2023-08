Aktuell Land

Mit erhobenem Mittelfinger: »Verkehrsrowdies« in Gernsbach

Auf dem Hinterrad, zu schnell und mit erhobenen Mittelfingern sind zwei unbekannte Rollerfahrer durch Gernsbach (Landkreis Rastatt) gefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die »Verkehrsrowdies« am Donnerstag in der Gernsbacher Innenstadt unterwegs. Zeugen meldeten sie bei der Polizei.