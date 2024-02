Aktuell Land

Mit Beil bewaffneter Mann löst SEK-Einsatz aus

Ein mit einem Beil bewaffneter Mann hat in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) einen Einsatz mit einer Sondereinheit ausgelöst. Der 47-Jährige habe am Sonntag zunächst einen Nachbarn mit der Waffe bedroht, teilte die Polizei am Montag mit.