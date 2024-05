Aktuell Land

Missglücktes Überholmanöver: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 18-jähriger Biker ist bei einem missglückten Überholmanöver bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) schwer verletzt worden. Er habe beim Überholen eines Autos einen entgegenkommenden Wagen übersehen und sei diesem sehr nah gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe sich ein Fußraster des Motorrads in der Felge des Autos verhakt und der Fahrer sei von seinem Motorrad gerissen worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte 18-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. Die 43-jährige Autofahrerin ist den Angaben zufolge unverletzt geblieben.