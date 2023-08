Aktuell Land

Missglückte Fahrt in die Garage: 91-Jähriger schwer verletzt

Ein 91-Jähriger ist bei einer missglückten Fahrt in seine Garage in Stuttgart-Degerloch schwer verletzt worden. Es entstand zudem ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren Zehntausend Euro. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Dienstag zunächst frontal gegen die Garagenwand. Dann legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr auf drei Autos auf, die hinter ihm - gegenüber der Garageneinfahrt - geparkt waren. Im Vorwärtsgang fuhr der 91-Jährige schließlich noch einmal gegen die Garagenwand. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet gesundheitliche Gründe für die Pannenfahrt des Seniors.