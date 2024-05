Aktuell Land

Missbrauchshandlungen übers Internet: 45-Jähriger in U-Haft

Weil er zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern angestiftet haben soll, ist ein 45 Jahre alter Mann aus dem Raum Esslingen in Untersuchungshaft gekommen. Er sei Kunde einer Plattform im Internet gewesen, auf der die Missbrauchshandlungen von in Asien lebenden Kindern im Livestream angeboten worden seien, teilten Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe am Mittwoch in Stuttgart mit. Dem Mann wird auch die Herstellung kinderpornographischer Schriften zur Last gelegt.