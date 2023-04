Aktuell Land

Missbrauchsbericht: Bilder von Zollitsch und Saier abgehängt

Der Freiburger Bericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche hat am Sitz von Erzbischof Stephan Burger zu sichtbaren Konsequenzen geführt: Die Porträts seiner Amtsvorgänger Robert Zollitsch (84) und Oskar Saier wurden abgehängt. Das habe die Bistumsleitung am Donnerstag entschieden, berichtete ein Sprecher der Erzdiözese in Freiburg. Mit diesem Schritt erhoffe man sich eine »Signalwirkung«.