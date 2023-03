Aktuell Land

Missbrauch durch Schwimmlehrer: Schweigt im erneuten Prozess

Dieser Fall hatte vor fünf Jahren schon einmal Aufsehen erregt: Ein Schwimmlehrer hatte sich in Baden in 133 Fällen an mehreren Mädchen vergangen. Das Landgericht Baden-Baden verurteilte ihn dafür zu einer langen Haftstrafe - doch eine Frage muss nun erneut geklärt werden.