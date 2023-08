Aktuell Land

»Miss Germany« Geiss: Kirche hat »eigentlich coole Message«

Die Kirche hat aus Sicht von »Miss Germany« Kira Geiss »eigentlich eine coole Message«. Diese Botschaft müsse sie aber dringend auf andere Art und Weise vermitteln, wenn sie junge Leute gewinnen will, sagte die 21-Jährige aus Wilhelmsdorf (Landkreis Ravensburg) der Deutschen Presse-Agentur. »Einfach sagen, dass sie kommen dürfen, reicht nicht.« Die Ansprüche der jungen Generation hätten sich geändert. So müssten die Kirchen sich stärker in sozialen Netzwerken engagieren, wo diese Zielgruppe unterwegs sei. Und wer junge Leute erreichen will, müsse auch mit jungen Leuten arbeiten.