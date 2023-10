Aktuell Land

Ministerpräsident Kretschmann würdigt Oettinger

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Günther Oettinger zum 70. Geburtstag für seine politischen Verdienste gewürdigt. Oettinger habe sich immer mit Leib und Seele eingesetzt für die Menschen im Land, sagte Kretschmann am Montagabend bei einem Festakt im Staatsministerium. Er habe deutliche Spuren in Baden-Württemberg hinterlassen. Kretschmann nannte etwa die frühkindliche Bildung, die Forschung und die Schuldenbremse. Die politische Auseinandersetzung mit Oettinger sei dabei immer fair und an der Sache orientiert gewesen, sagte der Regierungschef.