Ministerium: Studienabbruch verhindern ist »Daueraufgabe«

Um die Quote von Studienabbrechern im Südwesten zu senken, hat das Wissenschaftsministerium seit 2021 mehr als 90 Stellen für Studienerfolg an Hochschulen dauerhaft angesiedelt. »Die Zahl der Studienabbrüche möglichst gering zu halten, hat für uns eine hohe Relevanz«, sagte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne). »Es ist für uns eine Daueraufgabe.« Das Ministerium hatte in den Jahren 2016 bis 2020 die Hochschulen im Land über den Fonds »Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg« mit rund 100 Millionen gefördert. Viele Projektstellen seien seither verstetigt worden.