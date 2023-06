Aktuell Land

Ministerium sieht Jobcenter als unterfinanziert an

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat vom Bund mehr Geld für die 44 Jobcenter im Land gefordert. Die CDU-Politikerin sagte am Donnerstag in Stuttgart, die Einrichtungen seien aktuell in einer schwierigen Situation. »Sie betreuen durchschnittlich 20 Prozent mehr Menschen als Anfang des letzten Jahres, da seit Kriegsbeginn viele Menschen aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind.« Gleichzeitig müssten die Jobcenter die Bürgergeldreform schultern und hätten zusätzliche Aufgaben vom Bund erhalten.