Ministerium: Rund 33.000 Fahrzeuge bei Bauernprotesten

An den Protesten gegen die Sparpläne der Bundesregierung haben sich am Montag in Baden-Württemberg rund 33 000 Fahrzeuge beteiligt. Insgesamt habe es 389 Versammlungen gegeben, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag mit. Die Aktionen verliefen demnach weitestgehend friedlich und störungsfrei. Vereinzelt kam es zu Blockaden, bei denen neben landwirtschaftlichen Fahrzeugen auch Baucontainer, Strohballen und Misthaufen verwendet wurden. Landesweit waren rund 2000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.