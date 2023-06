Aktuell Land

Mindestens 500.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Bei einem Scheunenbrand in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) ist ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Das Feuer war aus unbekannter Ursache am Dienstagabend ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. In der Scheune und dem daneben stehenden Stall befanden sich 50 Kühe, die vom Besitzer gerettet wurden.