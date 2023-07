Aktuell Land

Mindestens 100.000 Euro Schaden nach Brandstiftung an Autos

Sieben Autos in nur einer Nacht: In der Karlsruher Waldstadt sind mehrere Autos durch Brände beschädigt worden. Sie brannten teilweise oder vollständig aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie geht von Brandstiftung aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.