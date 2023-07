Aktuell Land

Millionster Buga-Besucher war gar kein Besucher

Wenige Tage vor der Halbzeit hat die Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim den millionsten Besucher verzeichnet - der aber gar nicht als Gast durchs Drehkreuz kam. Der 39-Jährige sei Musiker und sei am Sonntagabend unter anderem mit Schulkindern aufgetreten, teilten die Veranstalter am Montag mit.