Millionenschwerer Drogenfund auf A5-Rastanlage Bühl

Der Zoll hat bei einer Kontrolle an der A5 eine große Menge an Drogen in einem Lkw entdeckt. 71 Kartons mit insgesamt rund 500 Kilogramm Haschisch sowie ein verbotenes Butterflymesser seien bereits am Mittwoch gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Freitag mit. Der Verkaufswert der Drogen wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.