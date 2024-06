Millionenschaden nach Brand einer Lagerhalle

Einsatzkräfte der Feuerwehr sitzen in ihrem Fahrzeug.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der nächtliche Brand einer Lagerhalle in Pforzheim hat Feuerwehr und Verkehrsteilnehmer lange gefordert. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Folgetag, ebenso lange mussten Straßen gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Ihren Schätzungen nach entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Das Feuer in der gewerblich genutzten Halle war in der Nacht auf Dienstag ausgebrochen. Einsatzkräfte evakuierten angrenzende Wohngebäude. Betroffen waren zehn Menschen, die vor Ort betreut wurden. Verletzt wurde niemand.

Die angrenzende B10 wurde für die Löscharbeiten im nördlichen Bereich zwischen Abzweig Kanzlerstraße und aus Pforzheim kommend auf Höhe Hohwiesenweg gesperrt. Noch am Dienstagnachmittag war die Feuerwehr mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt, entsprechend dauerte auch die Straßensperrung noch an.

Nach Angaben eines Polizeisprechers verursachte der Brand einen Sach- und Gebäudeschaden von insgesamt rund zwei Millionen Euro. In der Halle waren diverse Werbeartikel gelagert. Die Brandursache war zunächst unklar. Eine Begehung des Brandorts sei frühestens am Mittwochmorgen möglich, sagte der Polizeisprecher.

Pressemitteilung