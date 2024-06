Aktuell Land

Millionenschaden: Hofgebäude brennt komplett nieder

Ein altes Hofgebäude stand am Sonntagmorgen in Hardt (Landkreis Rottweil) komplett in Flammen. Der Schaden wird von den Ermittlern auf eine Million Euro geschätzt. Die vier Bewohner seien in dem Wohnteil des Hauses von einem Rauchmelder geweckt worden, teilte die Polizei mit. Sie schafften es noch rechtzeitig das Haus zu verlassen und blieben unverletzt.