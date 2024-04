Aktuell Land

Millionenschaden bei Feuer in Lagerhalle: 30 Pferde gerettet

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ofterdingen (Kreis Tübingen) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. 30 Pferde konnten unverletzt aus dem Lagerhallenkomplex befreit werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. »Bis unters Dach war die Halle mit Stroh gefüllt.« Darum entstand laut des Sprechers am Mittwochmorgen starker Rauch. Die Ursache für das Feuer war zunächst unbekannt.