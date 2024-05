Millionenschaden bei Brand von Wohnhaus mit Scheune

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Feuer brach am Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache in der Siedlung Sohl der Gemeinde Weingarten aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Scheune des Gebäudes bereits komplett in Flammen. Die Löscharbeiten konnten nicht verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen.

In der Scheune befanden sich den Angaben zufolge mehrere leicht brennbare Acetylen-Gasflaschen. Deshalb wurden auch Anwohnerinnen und Anwohner in der Siedlung evakuiert.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an. Auch ein Hubschrauber der Polizei war zur Koordination im Einsatz. Das Gebäude ist laut Polizei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kriminaltechnik wurde hinzugezogen, um die Brandursache zu ermitteln.

Mitteilung der Polizei