Aktuell Land

Millionenschaden bei Brand in Autowerkstatt: Freibad geräumt

Beim Brand einer Autowerkstatt in Werbach südöstlich von Würzburg ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Polizeiangaben zufolge brannten das Gebäude sowie die 15 bis 20 Autos darin am Dienstag völlig aus. 20 weitere Fahrzeuge außerhalb der Halle wurden beschädigt. Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar. Ein Freibad in der Nähe wurde geräumt und bleibt vorerst geschlossen.