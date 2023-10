Aktuell Land

Millionen-Schaden nach Brand einer Lagerhalle in Engstingen

Beim Brand einer Lagerhalle in Engstingen (Kreis Reutlingen) ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich entstanden. Nach Polizeiangaben stand die Halle eines Maschinen- und Werkzeugherstellers am frühen Samstagmorgen lichterloh in Flammen und wurde vollständig zerstört. Verletzt wurde laut Polizei niemand.