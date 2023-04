Aktuell Land

Millionen für Verkehrsunternehmen wegen 49-Euro-Ticket

Baden-Württemberg will die Verluste der Verkehrsunternehmen durch das deutschlandweite 49-Euro-Ticket in diesem Jahr mit 166,2 Millionen Euro aus der eigenen Kasse ausgleichen. In gleicher Höhe gebe es Zahlungen des Bundes an den ÖPNV, wie der Landtag am Donnerstag nach einer Sitzung des Finanzausschusses mitteilte. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass für die Verkehrsbetriebe durch das 49-Euro-Ticket ein wirtschaftlicher Nachteil in Höhe von rund 332,4 Millionen Euro entstehe.