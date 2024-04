Aktuell Land

Millionen Euro Schaden bei Lagerbrand von Spielhersteller

Beim Brand der Lagerhalle eines Spielzeugherstellers in Schondorf (Rems-Murr-Kreis) ist nach ersten Schätzungen mehr als vier Millionen Euro Schaden entstanden. In dem Gebäude waren Möbel und Spielzeug für Kindergärten gelagert. Der Schaden am Inventar werde auf etwa drei Millionen Euro beziffert, der Gebäudeschaden auf etwa 1,2 Millionen Euro, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.